Fast dreitausend Häuser ohne Heizung nach dem Angriff des Feindes auf Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Nach einem massiven Angriff des Feindes auf Kiew sind fast 2600 Häuser in der Hauptstadt ohne Heizung.

Dies teilte der Bürgermeister von Kiew, Witalij Klitschko, mit.

Es handelt sich um Hochhäuser sowohl am linken als auch am rechten Ufer der Stadt. Insbesondere in den Bezirken Desnyansky, Dniprovsky, Petschersky und Solomyansky.

Die Stadtwerke haben mit der Wiederherstellung der Wärmeversorgung begonnen.