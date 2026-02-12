Kiew hat vom EU 234 Generatoren erhalten, um die Versorgung der Häuser mit Wärme und Wasser sicherzustellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 12. Februar wurden weitere 234 Generatoren aus der strategischen Reserve der Europäischen Union rescEU an Kiew übergeben.

Dies gab der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für Gemeinde- und Territorialentwicklung, Olexij Kuleba, bekannt.

Ihm zufolge hat die Hauptstadt damit die gesamte Lieferung erhalten – 500 Geräte zur Wärme- und Wasserversorgung in Wohnhäusern.

Er merkte an, dass diese Lieferung 438 Generatoren mit einer Leistung von 23 kW und 62 Generatoren mit einer Leistung von 27 kW umfasst. Die Gesamtleistung der Geräte beträgt 12 MW.

Wie Kuleba betonte, handelt es sich hierbei um eine wesentliche Ressource zur Aufrechterhaltung des Betriebs von individuellen Heizungsanlagen, Wasserpumpen und Abwasserpumpen bei längeren Stromausfällen.

„Die Generatoren werden vor allem an Häuser geliefert, in denen die Risiken für die Wärme- und Wasserversorgung am höchsten sind, damit die Menschen auch während Angriffen und möglichen Stromausfällen Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen haben“, erklärte der Minister.