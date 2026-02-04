Die ukrainischen Streitkräfte haben innerhalb eines Tages 780 Angreifer und 60 Artilleriesysteme neutralisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Verteidigungskräfte fügen dem Aggressorland Russland weiterhin Verluste zu – allein in den letzten 24 Stunden wurden 780 Angreifer und über 1600 Einheiten an Waffen und militärischer Ausrüstung der Angreifer neutralisiert.

Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf Facebook

Die Gesamtverluste der Russen vom 24.02.22 bis zum 04.02.26 beliefen sich auf etwa:

Personal – etwa 1 243 070 (+780) Personen,

Panzer – 11 637 (+4) Stück,

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23 992 (+7) Stück,

Artilleriesysteme – 36 915 (+60) Einheiten,

Raketenwerfer – 1 634 (+1) Einheiten,

Luftabwehrmittel – 1 293 (+1) Einheiten,

UAVs auf operativ-taktischer Ebene – 123.743 (+1.355) Einheiten,

Flugkörper – 4.245 (+40) Einheiten,

Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 76.949 (+211) Einheiten,

Sonderfahrzeuge – 4 062 (+4) Einheiten.

Die Daten werden derzeit präzisiert.