Die Luftabwehr hat 15 russische „Iskander“-Raketen und fast 200 Drohnen neutralisiert, wobei 13 Standorte getroffen wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 12. Februar griff Russland mit 24 ballistischen Raketen vom Typ „Iskander“-M/S-300 und 219 Angriffsdrohnen an. Die ukrainische Luftabwehr neutralisierte 15 ballistische Raketen, eine Flugrakete und 197 feindliche Drohnen.

Quelle: Luftwaffe in sozialen Netzwerken

Details: Seit Mittwochabend griff der Feind mit ballistischen Raketen aus den Regionen Brjansk, Woronesch und Rostow (Russische Föderation) sowie aus den vorübergehend besetzten Gebieten der Krim, mit Lenkflugkörpern vom Typ Ch-59/69 aus dem Luftraum der vorübergehend besetzten Gebiete der Region Donezk sowie mit 219 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed, „Gerbera“, „Italmas“ und anderen Drohnentypen aus den Richtungen Kursk, Orel, Millerovo, Brjansk, Primorsko-Akhtarsk, Shatalovo – RF, Gvardejskoje – vorübergehend besetzte Gebiete der AR Krim.

Etwa 150 Drohnen waren vom Typ „Schahed“.

Die Hauptangriffsziele waren Kiew, Charkiw, Dnipro und Odessa.

Nach vorläufigen Angaben wurden bis 09:00 Uhr 213 Luftziele durch die Luftabwehr abgeschossen/abgewehrt:

- 15 ballistische Raketen „Iskander“-M/S-300;

- 1 Lenkflugkörper vom Typ Ch-59/69;

- 197 feindliche UAVs.

Es wurden 9 Raketen und 19 Angriffs-UAVs an 13 Orten sowie Abschüsse (Trümmer) an 14 Orten registriert.

Die Luftwaffe warnt, dass der feindliche Angriff andauert und sich mehrere feindliche UAVs im Luftraum befinden.