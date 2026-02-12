Die Russische Föderation versucht, Ukrainer für die Registrierung bei Starlink zu rekrutieren – Sicherheitsdienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Gegner agiert sowohl direkt – durch die Veröffentlichung von Anzeigen mit entsprechenden Registrierungsaufforderungen im Internet – als auch durch Manipulationen.

Die Russen sind mit einer Blockade der Starlink-Terminals entlang der gesamten Front konfrontiert. Es wurde festgestellt, dass die Angreifer versuchen, diesen Kommunikationskanal mit allen Mitteln wiederherzustellen. Insbesondere bieten sie ukrainischen Bürgern gegen Bezahlung an, die von den Russen genutzten Terminals in den ZNAAs zu registrieren. Dies berichtet der Sicherheitsdienst der Ukraine.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Feind sowohl direkt agiert – indem er Anzeigen mit entsprechenden Registrierungsanfragen im Internet schaltet – als auch zu Manipulationen greift. Unter anderem gibt er sich als ukrainisches Militär aus, das angeblich „Starlink aus eigenen Mitteln erworben hat und es nun nicht registrieren kann“ und sich deshalb an ukrainische Bürger „um Hilfe“ wendet.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine fordert die Bürger auf, wachsam zu sein und solchen Provokationen nicht zu erliegen.