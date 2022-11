Die Ukraine hat eine neue Lieferung von Starlinks aus Polen erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Minister für digitale Transformation, Mykhaylo Fyodorov, hat mitgeteilt, dass die Ukraine weitere 1.570 Starlinks von der polnischen Regierung erhalten hat.

„Dies ist besonders wichtig, da es aufgrund des russischen Beschusses Probleme mit der Stromversorgung gibt. Wenn die Lichter ausgehen, funktionieren in einigen Regionen weder Mobilfunkbetreiber noch Internetanbieter. Deshalb werden wir das Land mit öffentlichen WI-FI-Hotspots ausstatten, damit die Menschen in Verbindung bleiben können. Wir werden auch einige der Terminals an die Zivilverwaltungen in den besetzten Gebieten übergeben. Darüber hinaus werden wir Starlinks zu Ukrsalisnyzja, so dass Passagiere und Mitarbeiter haben eine stabile mobile Kommunikation und Internet „, – sagte der Minister.

Der Minister stellte fest, dass seit dem Beginn einer groß angelegten Invasion, hat die Ukraine über 20 Tausend Starlink-Terminals von Gebern und Partnern mit Unterstützung des Ministeriums für digitale Transformation erhalten.

„Von denen 5 Tausend – mit der Unterstützung der polnischen Regierung. Jetzt werden weitere 1.570 Terminals unserer strategischen Partner der Ukraine helfen, in Verbindung zu bleiben. Ich danke der polnischen Regierung für ihre ständige Unterstützung und der Logistikgruppe ZAMMLER für die kostenlose Lieferung der neuen Terminals in die Ukraine“, schrieb Fedorov in seinem offiziellen TG-Kanal…