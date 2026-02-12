Warum führt die Russische Föderation ballistische Angriffe tagsüber durch und welche Gefahren birgt „Oreshnik“ tatsächlich: eine Analyse

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russland greift tagsüber immer häufiger mit ballistischen Raketen Städte im Hinterland der Ukraine an. Allein in den letzten Tagen wurden Lemberg und Kiew angegriffen, und heute wurde das ganze Land wegen der Bedrohung durch „Oreshnik“ in Alarmbereitschaft versetzt.

Was ist die Taktik der Russischen Föderation, wie gefährlich ist „Oreshnik“, wie viele solcher Raketen hat der Feind und welches System ist in der Lage, sie abzuschießen – das erklärte der Militärexperte Ivan Stupak in einem Kommentar gegenüber RBK Ukrajina.