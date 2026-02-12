Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Gesamtverluste der Russischen Föderation an Personal im Krieg gegen die Ukraine haben 1 Million 250 Tausend Menschen überschritten.

Die Verteidigungskräfte der Ukraine haben in den letzten 24 Stunden 770 russische Angreifer neutralisiert. Dies geht aus dem morgendlichen Bericht des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte hervor.

Die Gesamtverluste der russischen Invasoren vom 24.02.22 bis zum 11.02.26 beliefen sich auf etwa:

Personal – etwa 1.250.150 (+770) Personen; Panzer – 11.662 (+1) Einheiten; gepanzerte Kampffahrzeuge – 24.025 (+5) Einheiten; Artilleriesysteme – 37.213 (+65) Einheiten; Raketenwerfer – 1.641 (+3) Einheiten; Luftabwehrmittel – 1.299 (+1) Einheiten; Unbemannte Fluggeräte auf operativ-taktischer Ebene – 132.153 (+1.442) Einheiten; Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 78.141 (+172) Einheiten. Wie bereits berichtet, hat das ukrainische Militär zwei weitere Dörfer im Donbass und in Saporischschja von russischen Truppen befreit.

Wir erinnern daran, dass die NATO erklärt hat, dass die Verluste Russlands seit Beginn der vollständigen Invasion in der Ukraine 1,3 Millionen Menschen betragen, davon 350.000 Tote.