Der Import von Telefonen in die Ukraine hat erheblich zugenommen, wobei die meisten Geräte aus China eingeführt wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Importe von elektrischen Telefon- oder Telegrafenapparaten und Videotelefonen in die Ukraine stiegen im Januar 2026 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2025 um 49,2 % auf 177,8 Millionen US-Dollar.

Dies berichtet open4business unter Berufung auf Daten der staatlichen Zollbehörde.

Der größte Teil dieser Produkte wurde aus China importiert (58,1 % oder 103,3 Millionen US-Dollar). Weitere Importländer waren Großbritannien (9,2 %, 16,3 Millionen US-Dollar) und die USA (8,8 %, 15,6 Millionen US-Dollar). Im vergangenen Jahr waren China (65 Millionen Dollar), Vietnam (21 Millionen Dollar) und Taiwan (13,6 Millionen Dollar) führend.

Der Export dieser Produkte aus der Ukraine belief sich im Januar auf 10,4 Millionen US-Dollar (im Januar 2025 – 10,5 Millionen US-Dollar). Die Lieferungen gingen überwiegend nach Ungarn (65 %), Polen (22 %) und Taiwan (6,8 %). Im gleichen Monat des Vorjahres wurden die Produkte hauptsächlich nach Ungarn (67 %), Polen (27 %) und Spanien (2,9 %) exportiert.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr Telefon- oder Telegrafengeräte und Videotelefone im Wert von 1,63 Mrd. USD in die Ukraine importiert, 29,5 % mehr als 2024, darunter 907,9 Mio. USD aus China.