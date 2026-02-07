In der Region Odessa sind derzeit bis zu 60 % der Privatkunden und Unternehmen ohne Stromversorgung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Region Odessa sind derzeit bis zu 60 % aller Privatkunden und Unternehmen ohne Strom, und die Stromausfälle werden immer länger.

Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Odessa, Oleg Kipper, mit.

„Nach Angaben des Energieministeriums hat der Feind einen massiven Angriff mit Drohnen und Raketen auf Umspannwerke und 750-kV- und 330-kV-Freileitungen in verschiedenen Regionen des Landes durchgeführt. Infolgedessen mussten die Kernkraftwerke ihre Erzeugungskapazität reduzieren“, erklärte er.

Um das Energiesystem auszugleichen, hat die NEC Ukrenerho strenge Beschränkungen für alle Regionen der Ukraine angeordnet. Aus diesem Grund gibt es in der Region Odessa Notabschaltungen, erklärte er.

„Die Einschränkungen sind erheblich. Derzeit sind bis zu 60 % aller Privatkunden und Unternehmen gleichzeitig ohne Strom. Dementsprechend werden die Stromausfälle länger“, schrieb der Leiter der Oblast-Militärverwaltung von Odessa in Telegram.

Kipper bat um Verständnis für die getroffenen Maßnahmen, die auf die Erhaltung des ukrainischen Energiesystems abzielen.

„Jede Minute Strom ist das Ergebnis der harten Arbeit der Notfall- und Reparaturteams. Die Wiederherstellungsarbeiten dauern ununterbrochen an. Energieversorger, Heizungsbauer und Rettungskräfte tun alles in ihrer Macht Stehende, um so schnell wie möglich Wärme und Licht in jedes Haus zurückzubringen“, betonte er.