Russland hat das Zentrum von Charkiw angegriffen: eine Drohne hat das Dach eines Verwaltungsgebäudes getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Samstagnachmittag, den 13. Dezember, haben russische Invasoren erneut Charkiw angegriffen. Eine feindliche Drohne schlug auf dem Dach eines Verwaltungsgebäudes im Stadtzentrum ein.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Bürgermeisters von Charkiw, Igor Terechow.

Nach Angaben des Bürgermeisters ereignete sich der Treffer im Kiewer Bezirk.

„Eine feindliche Drohne hat das Dach eines Verwaltungsgebäudes im Stadtzentrum getroffen. Kiewer Bezirk. Informationen über Opfer und Schäden werden derzeit geklärt“, hieß es in der Erklärung.

Beschuss von Charkiw