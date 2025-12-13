Selenskyj kündigte ein wichtiges Treffen in Berlin an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Staatschef wird in der deutschen Hauptstadt ein Treffen mit Vertretern des US-Präsidenten abhalten.

Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte in einer abendlichen Videobotschaft am Samstag, den 13. Dezember, die bevorstehenden Treffen an, insbesondere mit Vertretern des US-Präsidenten Donald Trump während seines Besuchs in Berlin.

„Wir bereiten uns jetzt auf Treffen mit der amerikanischen Seite und unseren europäischen Freunden in den kommenden Tagen vor. Berlin – es wird viele Veranstaltungen geben“, sagte das Staatsoberhaupt.

Nach Angaben des Präsidenten erwartet er den Bericht des Sekretärs des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Rustem Umjerow und des Verhandlungsteams über ihre Kontakte, die bereits stattgefunden haben.

„General Gnatow und Vertreter des ukrainischen Verteidigungs- und Sicherheitssektors werden an den Details der Sicherheitsgarantien für die Ukraine, für die Ukrainer arbeiten. Gleichzeitig werden ukrainische Beamte weiterhin mit Amerika und Europa über den wirklichen Wiederaufbau der Ukraine, die wirkliche Entwicklung der Ukraine nach dem Krieg sprechen.

Am wichtigsten ist, dass ich mich mit den Vertretern von Präsident Trump treffen werde, es wird auch Treffen mit unseren europäischen Partnern geben, mit vielen Führern über die Grundlage des Friedens – eine politische Vereinbarung zur Beendigung des Krieges. Jetzt ist die Chance groß“, erklärte Selenskyj. Zuvor wurde berichtet, dass der Sondergesandte des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Steve Whitkoff, an diesem Wochenende nach Berlin reisen wird, wo er sich mit dem Präsidenten der Ukraine und europäischen Staats- und Regierungschefs treffen wird. Die USA haben eine Forderung nach Gesprächen mit Europa über die Ukraine aufgestellt