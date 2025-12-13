Ein ukrainisches Gericht hat zum ersten Mal einen russischen Soldaten freigesprochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Bezirksgericht Borodyanka in der Region Kiew hat einen Offizier der russischen Föderalgarde freigesprochen, der des Einbruchs in ein Privathaus beschuldigt worden war.

Das Gericht in Borodyanka in der Region Kiew hat den russischen Militäroffizier freigesprochen, der beschuldigt wurde, während der Besetzung der Region Kiew im März 2022 ein Privathaus ausgeraubt zu haben. Dies wird in dem Material tsn.ua berichtet. Es wird darauf hingewiesen, dass dies der erste Freispruch des Eindringlings ist, der von einem ukrainischen Gericht ausgesprochen wurde.

„Für mich ist dies das erste Mal… Ich will mich nicht rechtfertigen, sondern die Besonderheiten dieser Kategorie von Fällen erklären“, sagte der Richter Hennadij Stasenko, der das Urteil verkündete.

Der Gerichtsschreiber von Themis betonte, dass das Gericht den Raub von Zivilwohnungen und die Beteiligung der Rosgvardia-Einheit nicht in Frage gestellt habe. Allerdings gab es nicht genügend „unwiderlegbare Beweise“ für einen Schuldspruch.

„Die Tatsache, dass diese bestimmte Person dieses bestimmte Haus betreten hat oder dass sie sich zumindest in der Nähe dieses Hauses, zumindest in dieser Straße, aufgehalten hat, ist nicht erwiesen und wurde dem Gericht nicht vorgelegt“, erklärte der Richter.

Stasenko wies darauf hin, dass das Gericht in Borodyansk bereits vier russische Kriegsverbrecher verurteilt hat und insgesamt 211 solcher Verurteilungen in der Ukraine.

Das Büro des Generalstaatsanwalts sagte, dass derzeit mehr als 194 Tausend Kriegsverbrechen der Russischen Föderation registriert worden sind. Diese Fälle werden dort untersucht, wo es die besten Chancen gibt, Beweise zu sammeln. Die meisten Verfahren finden in Abwesenheit statt.