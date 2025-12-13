Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Selenskyj kündigte die Rückkehr von 5 Ukrainern aus Weißrussland an. Die Operation wurde von der Hauptverwaltung für Nachrichtendienste und den Vereinigten Staaten vorbereitet. Lesen Sie die Details der Nachricht unten.

Der Leiter des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine, Kyrylo Budanow, berichtete Präsident Wolodymyr Selenskyj über die Einzelheiten der Vorbereitung einer Sonderoperation zur Befreiung von in Weißrussland festgehaltenen Zivilisten, darunter 5 Ukrainer.

Selenskyj in den sozialen Medien

Selenskyjs direkte Rede: „Dank der aktiven Rolle der Vereinigten Staaten und der Zusammenarbeit unserer Geheimdienste kehren jetzt etwa hundert Menschen, darunter fünf Ukrainer, in die Freiheit zurück.

Wir unterstützen unsere amerikanischen Partner dabei, der Ukraine angemessene Hilfe zu leisten. Falls erforderlich, schalten wir auch die Spezialdienste unserer europäischen Nachbarn ein.“

Selenskyj wies die Dienste auch an, ihre Arbeit in Richtung Russland zu intensivieren, um bis 2026 so viele Ukrainer wie möglich freizulassen.

Wenige Stunden zuvor hatte der Sondergesandte des US-Präsidenten für Weißrussland, John Cole, erklärt, dass die USA die Sanktionen gegen weißrussisches Kali aufheben würden.

Am 22. November begnadigte Lukaschenka am Morgen 31 ukrainische Bürger.