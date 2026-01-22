Polen hat 400 Generatoren an Kiew übergeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Polen sagt, es übergibt 400 Generatoren an Kiew und seine Gemeinden.

Der Geschäftsträger Polens in der Ukraine, Piotr Łukasiewicz, sagte, dass Kiew und die umliegenden Gemeinden 400 Generatoren verschiedener Typen aus Polen erhalten werden.

class=MsoNormal* Lukasiewicz im X-Netzwerk

class=MsoNormal* Lukaschewytsch: „Liebe Kiewer und Einwohner der Gemeinden um Kiew! 400 Generatoren verschiedener Typen aus staatlichen Beständen kommen aus Polen zu Ihnen. Polen hilft.“

Was vorher geschah: In Polen wurden bereits mehr als 1 Million Zloty auf der Plattform von Freiwilligeninitiativen gesammelt, um Generatoren für Kiew zu kaufen, das aufgrund der Folgen der russischen Angriffe auf das Stromnetz vor einer humanitären Katastrophe steht.

*:* Am Samstag sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einem Treffen mit dem Chef des Geheimdienstes Oleh Ivashchenko, dass Russland weitere Angriffe auf die ukrainische Energie- und Infrastruktur, einschließlich der Kernkraftwerke, vorbereite.

Außenminister Andrij Sybiha sagte, die Ukraine habe ihre internationalen Partner vor Russlands Plänen gewarnt, ukrainische Kernkraftwerke anzugreifen.