Mobile Kesselhäuser wurden in Kiew eingesetzt, um Krankenhäuser zu heizen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

„Kyjiwteploenergo hat nach einem weiteren russischen Angriff auf die Energieinfrastruktur der Hauptstadt mobile Kesselhäuser zur Beheizung von Kiewer Krankenhäusern eingesetzt.

Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Abend des 27. Dezember mit.

Die mobilen Heizkessel wurden an 6 medizinische Einrichtungen in verschiedenen Bezirken der Hauptstadt angeschlossen.

Sie versorgten die Krankenhäuser mit Wärme, bis die Wärmeversorgung durch stationäre Wärmequellen wieder aufgenommen werden konnte.

„Die Kesselhäuser werden mit Dieselkraftstoff betrieben, was einen völlig autonomen Betrieb über einen langen Zeitraum gewährleistet“, heißt es in der Erklärung.

Um es kurz zu machen:

DTEK hat es geschafft, die kritische Infrastruktur und alle Häuser in Kiew nach dem russischen Angriff am 27. Dezember mit Strom zu versorgen.

Die Situation am linken Ufer der Hauptstadt ist nach wie vor schwieriger. Das rechte Ufer von Kiew ist zum Stromausfallplan zurückgekehrt.