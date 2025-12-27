Die UAF zeigt die Abwehr eines kombinierten russischen Angriffs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Streitkräfte haben ein Video der Kampfhandlungen während des russischen Angriffs am 27. Dezember veröffentlicht. Es gibt Tote und Verwundete in Kiew und in der Region.

Die ukrainische Luftwaffe hat ein Video von Kampfhandlungen während des russischen Angriffs in der Nacht des 27. Dezember veröffentlicht.

Wörtlich: „Kampfeinsatz der Verteidiger des Himmels während des massiven kombinierten Angriffs des Feindes in der Nacht des 27. Dezember“.

Was vorausging:

Zuvor hatte PS berichtet, dass die Russen 559 Drohnen und Raketen auf die Ukraine abgefeuert haben.

Mindestens zwei Menschen wurden bei dem russischen Angriff auf Kiew und die Region getötet. Bis zum Mittag wurden mehr als 20 Verletzte in der Hauptstadt gemeldet. Rund ein Dutzend zivile Objekte wurden in der Region beschädigt. Insgesamt wurden 14 Menschen in der Region verwundet.