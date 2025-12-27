Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Mann wurde zur „Klärung von Daten“ dorthin gebracht. Während er sich auf dem Gelände des Zentrums befand, verlor der Mann plötzlich das Bewusstsein.

Im Gebiet Odessa auf dem Territorium des Bezirks Bilhorod-Dnistrowskyj ist das territoriale Zentrum der Besatzung am 25. Dezember gestorben. Darüber berichtet am 27. Dezember das Odessa regionale territoriale Zentrum des Erwerbs und der sozialen Unterstützung und SP.

Es wird bemerkt, dass der Bürger in Bilhorod-Dnistrowskyj regionalen territorialen Zentrum für die Rekrutierung und soziale Unterstützung und SP durch eine gemeinsame Meldung Gruppe zur Klärung der Buchhaltungsdaten genommen wurde. Während er sich im Zentrum aufhielt, verlor der Mann plötzlich das Bewusstsein.

Die Mitarbeiter des territorialen Zentrums für Anwerbung und soziale Unterstützung, die am Ort des Geschehens anwesend waren, begannen mit der präklinischen Versorgung des Mannes und riefen einen Krankenwagen. Doch der Mann starb.

„Nach den vorläufigen Ergebnissen der gerichtsmedizinischen Untersuchung war die Todesursache akutes Herzversagen aufgrund einer chronischen Krankheit. Die Geschwindigkeit der Verschlechterung des Gesundheitszustands und die Ergebnisse der medizinischen Untersuchung bestätigen die plötzliche Natur des pathologischen Zustands“, heißt es in der Mitteilung des Territorialen Zentrums für Akquisition und soziale Unterstützung.

Wie bereits erwähnt, arbeitet die Leitung des regionalen territorialen Zentrums für Akquisition und soziale Unterstützung aktiv mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um alle Umstände des Vorfalls aufzuklären. Wir bitten auch darum, keine falschen und unbestätigten Berichte über angebliche „Körperverletzungen“ und einen „gewaltsamen Tod“ des Wehrpflichtigen zu verbreiten.

Wir erinnern daran, dass sich in Odessa in den Räumlichkeiten des Gebietszentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung des Kiewer Bezirks ein Mann die Pulsadern aufgeschnitten hat.

