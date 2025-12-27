Selenskyj nannte die "roten Linien" der Friedensgespräche

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die sensiblen Themen für die Ukraine sind die Territorien, das Atomkraftwerk Saporischschja und die Sicherheitsgarantien, sagte das Staatsoberhaupt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor dem Treffen der Präsidenten in den USA „rote Linien“ für die Ukraine bei den Friedensgesprächen genannt: territoriale Fragen, das Kernkraftwerk Saporischschja und Sicherheitsgarantien. Der Staatschef sagte dies während eines Gesprächs mit Journalisten.

Selenskyj betonte, dass heute weiter daran gearbeitet wird, dass es ein Minimum an ungeklärten Fragen gibt.

„Natürlich gibt es „rote Linien“ für die Ukraine, und ich bin sicher, dass es Kompromissvorschläge der Amerikaner gibt, wir kennen sie ja, und wahrscheinlich hat auch unser Feind seine eigenen Ziele. All diese Themen sind sehr heikel. Es geht um Territorien und das Atomkraftwerk Saporischschja. Sie kennen meine Haltung – rechtlich werden wir nichts anerkennen, egal unter welchen Bedingungen. Wenn es eine erneute Annäherung gibt, werden wir sicherlich mit der Bevölkerung sprechen, bevor wir eine Entscheidung treffen“, sagte der Präsident.

Er fügte hinzu, dass das Thema der Diskussion mit der Gesellschaft ein Referendum oder diese oder jene Gesetzesänderung sei.

„Aber das Wichtigste sind die Sicherheitsgarantien. Neben den territorialen Fragen, dem Kernkraftwerk Saporischschja, gibt es Sicherheitsgarantien, die für uns sehr wichtig sind“, fügte Selenskyj hinzu.