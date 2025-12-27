Garantien, Erholung und mehr: Ukraine und USA wollen morgen 5 Punkte besprechen, sagt Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erklärt, dass er bei seinem morgigen Treffen mit US-Präsident Donald Trump fünf wichtige Themen besprechen will.

Nach Angaben von RBK Ukrajina sagte Selenskyj dies während eines Gesprächs mit Journalisten.

Er wies darauf hin, dass die Ukraine heute eine bilaterale Schiene hat und es ein Treffen mit den Vereinigten Staaten geben wird. Bei den Gesprächen werden die folgenden Punkte besprochen:

sicherheitsgarantien zwischen der Ukraine und den USA ,

, Sicherheitsgarantien zwischen der Ukraine und Europa

, die militärische Dimension, der

Wohlfahrts- und Wiederaufbauplan (der Wiederaufbauplan wird viele Dokumente umfassen) und

ein Plan für kohärente Maßnahmen. „Das heißt, wir wollen Schritt für Schritt vorschlagen, wie all die Pläne, die ich bereits erwähnt habe, tatsächlich umgesetzt werden können. Sie (die Vereinigten Staaten – Anm. d. Red.) werden all dies sicherlich mit den Russen besprechen, und wir werden ein Feedback erhalten“, erklärte der Präsident.

