Eine Reihe russischer Einrichtungen auf der Krim wurde getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Kräfte unbemannter Systeme haben eine Lager- und Startbasis für russische unbemannte Seefahrzeuge auf der Krim getroffen.

Die Kräfte der unbemannten Systeme haben eine Reihe von militärischen Einrichtungen der Russen auf der vorübergehend besetzten Krim getroffen. Dies berichtete der Kommandeur der SBS Robert „Madyar“ Brovdi am Sonntag, den 28. Dezember auf Facebook.

„In der Nacht haben die Ptahs des 1. separaten Bps-Zentrums der SBS eine Reihe von militärischen Objekten im TOT abgearbeitet, darunter eine moderne Wurmvorrichtung“, schrieb er. In der Siedlung Chernomorskoye wurden die Valdai-Radarstation und das Kontrollzentrum des Radaraufklärungskomplexes getroffen. Außerdem wurde in der Siedlung Tschernomorskoje eine Basis für die Lagerung und den Start von unbemannten Marinebooten getroffen.

Wir möchten daran erinnern, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine vor kurzem zwei russische Su-27-Flugzeuge auf der Krim abgeschossen hat. Am Abend des 22. Dezember ertönten auf der Krim Explosionen an verschiedenen Orten. Die Vorfälle wurden nicht nur auf dem Gebiet der Flugplätze Belbek und Kacha, sondern auch in der Nähe des Wärmekraftwerks registriert.