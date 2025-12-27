Selenskyj ist in Kanada angekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Nach seinem Treffen mit Carney wird der Präsident voraussichtlich ein Telefongespräch mit den Führern der Teilnehmer des Berliner Formats und dem kanadischen Ministerpräsident führen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Samstag in der kanadischen Stadt Halifax eingetroffen, wo er sich mit Ministerpräsident Mark Carney treffen wird. Dies berichtet Ukrinform

Selenskyj besucht Kanada auf seinem Weg in die Vereinigten Staaten.

Nach dem Treffen mit Carney wird der Präsident voraussichtlich ein Telefongespräch mit den Führern der Teilnehmer des Berliner Formats und dem kanadischen Ministerpräsident führen.