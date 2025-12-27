Putin will keinen Frieden, er ist ein Mann des Krieges, sagt Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, der anhaltende Beschuss der Ukraine durch die Russische Föderation zeige, dass Kremlchef Wladimir Putin keinen Frieden wolle.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Sky News und BBC.

Es ist wichtig zu wissen, dass der ukrainische Staatschef in Kanada eingetroffen ist, wo er sich derzeit mit Ministerpräsident Mark Carney trifft.

Vor der Presse erklärte Carney, dass derzeit die Voraussetzungen für einen gerechten und dauerhaften Frieden gegeben seien. Zugleich verurteilte er den russischen Angriff auf Kiew in der vergangenen Nacht.

In seiner Antwort stimmte Selenskyj zu, dass es eine „sehr schwierige“ Nacht für die Hauptstadt war und dass die Angriffe selbst Russlands Antwort „auf unsere Friedensbemühungen“ waren.

„Das zeigt, dass Putin keinen Frieden will. Wir wollen Frieden, und er ist ein Mann des Krieges“, sagte Selenskyj.

Buchstäblich parallel dazu wurden Putins Kommentare auf der anderen Seite der Welt abgegeben. Der russische Diktator sagte, wenn die Ukraine nicht bereit sei, alles friedlich zu lösen, dann werde Russland alle Probleme militärisch lösen.

Um auf Selenskyjs Kommentare zum Friedensabkommen zurückzukommen, betonte er, dass zwei Dinge nötig sind, um den Krieg zu beenden – „Druck auf Russland“ und ausreichende und „starke Unterstützung für die Ukraine“. Der ukrainische Staatschef ist der Ansicht, dass zwar Schritte unternommen worden sind, aber weitere Diplomatie erforderlich ist.

Der ukrainische Präsident sagte auch, dass er im Laufe des Tages mit den europäischen Verbündeten sprechen werde und morgen hofft er auf ein „sehr wichtiges“ und „sehr konstruktives“ Treffen mit US-Präsident Trump.

Vom Krieg zum Frieden