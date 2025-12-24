Russen griffen Tschernihiw an: eine Drohne traf ein Hochhaus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 24. Dezember griffen russische Besatzungstruppen Tschernihiw an: eine feindliche Drohne traf ein Hochhaus und ein Feuer brach aus.

Quelle: Pressedienst der Stadtverwaltung von Tschernihiw und Tschernihiwoblenergo in Telegram

Einzelheiten: Die russische Armee hat die Stadt gegen 16:00 Uhr angegriffen. Eine feindliche Drohne schlug in die Seitenwand des sechsten Stockwerks eines Wohnblocks ein. Der Einschlag verursachte einen Brand in der Wohnung, der vom staatlichen Notdienst schnell gelöscht werden konnte.

Glücklicherweise gab es keine Verletzten, sagte die Stadtverwaltung.

Es heißt, dass die städtischen Behörden damit begonnen haben, das beschädigte Eigentum zu untersuchen. Es ist bekannt, dass in dem Haus, in dem das Flugzeug gelandet ist, sowie in dem in der Nähe gelegenen Wohnheim Fenster eingeschlagen wurden. Außerdem wurden zwei Autos beschädigt und fingen beim Aufprall Feuer.

Am Ort des Geschehens wurde eine Unbesiegbarkeitsstelle eingerichtet, in der sich die Anwohner aufwärmen und Polizeibeamte die Aussagen der Opfer aufnehmen können.

Tschernihiwoblenergo berichtet seinerseits, dass mehrere wichtige Energieanlagen im Bezirk Tschernihiw durch russischen Beschuss beschädigt wurden. Die Abonnenten in der Stadt Tschernihiw und einer Reihe von Siedlungen im Bezirk Tschernihiw sind ohne Strom.