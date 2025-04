Der künftige US-Ukraine-Investitionsfonds wird in die Infrastruktur investieren können - Kachka

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der künftige gemeinsame Investitionsfonds der Ukraine und der Vereinigten Staaten wird das Recht haben, sowohl in die Erschließung von Bodenschätzen als auch in Infrastrukturprojekte zu investieren.

Dies gab der stellvertretende Minister für Wirtschaft und Handel der Ukraine Taras Kachka bekannt, berichtet Ukrinform.

„Dieser Fonds wird als Finanzinstrument das privilegierte Recht haben, in eine breite Palette von Objekten in der Ukraine zu investieren, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet.

In erster Linie sprechen wir über Mineralien, aber wir sind auch an amerikanischen Investitionen in die Infrastruktur interessiert: Straßen, Häfen und Energie“, sagte Kachka.

Er betont, dass das Abkommen die Ukraine nicht dazu zwingen wird, Einrichtungen an diesen Fonds zu übertragen.

Um es kurz zu machen:

Das ukrainische Wirtschaftsministerium hat den Text eines Memorandums mit den Vereinigten Staaten über den Abschluss eines formellen Abkommens über wirtschaftliche Partnerschaft und einen Investitionsfonds für den Wiederaufbau veröffentlicht.

Am 24. April beginnt in den USA eine neue Phase der Verhandlungen über den Baugrund, und es werden technische Fragen und Formulierungen zum künftigen Investitionsfonds ausgearbeitet.