Der Betrag des Natskeshback, den die Ukrainer im Januar angesammelt haben, wurde bekannt gegeben

Die Auszahlung des Cashbacks für Dezember und Januar wird aufgrund der Besonderheiten des Haushaltsverfahrens erst Ende Februar erfolgen.

Die von den Ukrainern im Rahmen des Nationalen Cacheback-Programms angesammelten Mittel beliefen sich im Januar auf 414 Millionen Hrywnja, das sind 22 Millionen Hrywnja oder 5% weniger als im Dezember 2024. Dies teilte der Pressedienst des Wirtschaftsministeriums am Montag, den 3. Februar mit.

In den fünf Monaten seit dem Start des Programms hat die Zahl der aktiven Nutzer 5 Millionen überschritten. In der gesamten Zeit haben die Ukrainer fast 1,3 Milliarden Hrywnja an Cacheback angesammelt, davon 850 Millionen Hrywnja – für Dezember und Januar.

Das Wirtschaftsministerium wies darauf hin, dass die Auszahlung des Cashbacks für Dezember und Januar aufgrund der Besonderheiten des Haushaltsverfahrens erst Ende Februar erfolgen wird.

Die Zahl der Hersteller, die sich dem Programm angeschlossen haben, erreichte Anfang Februar 1,7 Tausend, und das Cashback ist für 360 Tausend in der Ukraine hergestellte Waren verfügbar. 20 Banken haben sich dem Programm angeschlossen.

Der maximale Cashback-Betrag liegt bei 3.000 Hrywnja/Monat. Die Gelder können bis zum 20. Tag des nächsten Monats für medizinische und Versorgungsleistungen, Sport, Kino, Zugtickets, Spenden an die Streitkräfte der Ukraine oder den Kauf von Militäranleihen ausgegeben werden.

Wir erinnern daran, dass das nationale Cashback-Programm im August 2024 von der Regierung genehmigt wurde. Die Ukrainer erhalten eine Vergütung für den Kauf ukrainischer Produkte.