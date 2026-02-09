Im Januar überwies das Finanzministerium 17,8 Milliarden Hrywnja an die lokalen Haushalte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Januar 2026 überwies das Finanzministerium 17,8 Milliarden Hrywnja an den allgemeinen Fonds der lokalen Haushalte, was 99,4 % der für diesen Monat im Staatshaushalt vorgesehenen Mittel entspricht.

Dies teilt das Finanzministerium mit.

„Im Januar 2026 hat das Finanzministerium gemäß der Haushaltsgesetzgebung die Überweisung von Interbudget-Transfers in Höhe von 17,8 Milliarden Hrywnja an den allgemeinen Fonds der lokalen Haushalte sichergestellt“, heißt es in der Mitteilung.

Die Grundsubvention belief sich auf 2,6 Milliarden Hrywnja (100 %), zusätzliche Subventionen wurden in Höhe von 1,7 Milliarden Hrywnja (100 %) überwiesen.

Die Restbeträge auf den Konten der lokalen Haushalte und der Haushaltsinstitutionen für allgemeine und spezielle Fonds beliefen sich zum 1. Februar 2026 auf 107,8 Milliarden Hrywnja.

„Dank dieser Ressourcen sind die lokalen Selbstverwaltungsorgane weiterhin in der Lage, die Finanzierung der vorrangigen Bedürfnisse auf lokaler Ebene sicherzustellen“, heißt es in der Mitteilung.