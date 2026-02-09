Russische Streitkräfte haben in der Region Charkiw eine Frau und ein Kind getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Einer der feindlichen Treffer traf ein Wohnhaus in Bogodukhov; an der Einschlagstelle entstand ein Brand auf einer Fläche von 50 Quadratmetern.

Eine Frau und ein 10-jähriges Kind kamen in Bogodukhiv in der Region Charkiw infolge eines russischen Drohnenangriffs in der Nacht zum 9. Februar ums Leben. Darüber hinaus wurden drei weitere Personen verletzt. Dies teilte die Staatliche Katastrophenschutzbehörde (GSCHS) in Telegram mit.

Die russischen Angreifer griffen den privaten Sektor der Stadt an.

Einer der Treffer traf ein Wohnhaus, das vollständig zerstört wurde. Es entstand ein Brand auf einer Fläche von 50 Quadratmetern, der gelöscht werden konnte.

Rettungskräfte bargen die Leichen von zwei Todesopfern aus den Trümmern: eine Frau und einen 10-jährigen Jungen.

Drei weitere Personen wurden bei dem feindlichen Angriff verletzt.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum Montag, dem 9. Februar, griffen russische Truppen die Region Charkiw mit Kampfdrohnen an. Das Ziel der Angreifer war eines der Dörfer der Gemeinde Malodanilowskaja.