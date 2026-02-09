Aufgrund neuer Beschüsse der Eisenbahnlinie kann es zu Verspätungen einiger Züge kommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Aufgrund neuer Beschüsse der Eisenbahninfrastruktur kann es zu Verspätungen der Züge Sumy – Kiew und Sumy – Charkiw kommen.

Dies teilt die Ukrsalisnyzja mit.

„Es gibt neue Beschüsse der Eisenbahninfrastruktur, eine Lokomotive und das Kontaktnetz sind beschädigt. Eisenbahner und Passagiere in der Region Sumy befinden sich in Schutzräumen“, heißt es in der Mitteilung.

Die Züge Sumy – Kiew und Sumy – Charkiw können mit Verspätungen fahren, operative Änderungen sind auch im Regional- und Nahverkehr möglich.

Unterdessen bleibt der Abschnitt Lozowa – Barwinkowe – Kramatorsk in der Region Charkiw weiterhin eine Zone mit erhöhtem Risiko. Der Verkehr auf diesem Abschnitt wird durch Busumleitungen gewährleistet, wie die Ukrsalisnyzja mitteilt, die den aktuellen Status des Zugverkehrs in einzelnen Regionen für den 9. Februar veröffentlicht.

In der Region Saporischschja wird die Sicherheitslage weiterhin intensiv überwacht. Je nach Lage kann die Ukrsalisnyzja sowohl Züge durchfahren lassen als auch Bus-Transfers einsetzen. Die Ukrsalisnyzja bittet die Fahrgäste, die Anweisungen des Zugpersonals und der Bahnhofsstewards aufmerksam zu befolgen.