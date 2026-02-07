Die Instandhaltung der Straßen in der Region Charkiw wird zu 15 % finanziert – Dienststelle für Wiederaufbau

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Region Charkiw hat ein erhebliches Defizit im Haushalt für die Instandhaltung von Straßen von staatlicher Bedeutung.

Dies erklärte Andrij Aleksejew, Leiter des Dienstes für Wiederaufbau und Entwicklung der Infrastruktur in der Region Charkiw, in einem Interview mit der Zeitung „Dumka“.

Seinen Angaben zufolge sind die Ausgaben für die Instandhaltung der Straßen aufgrund des Krieges erheblich zurückgegangen. Von einem Neubau neuer Objekte kann überhaupt keine Rede sein.

„Budgetdefizit. Die Ausgaben für die Instandhaltung von Infrastruktureinrichtungen – Straßen und Brücken – wurden erheblich gekürzt. In diesem Jahr sind es 15 % des Bedarfs für die Instandhaltung“, stellt Alexejew fest.

Er präzisierte, dass sich die Dienststelle für Wiederaufbau und Entwicklung der Infrastruktur nur um Straßen von staatlicher Bedeutung kümmere.

„Bei den Investitionsausgaben ging es derzeit nicht um den Bau neuer Objekte, sondern um die Instandsetzung von Brücken, die im Laufe der Kampfhandlungen zerstört wurden. Hier haben wir unsere Arbeit geleistet“, erklärte der Leiter des Dienstes.

Der Bau neuer Objekte, der Bau neuer Straßen und Brücken – alles sei auf Eis gelegt, merkte Alexejew an.

Er fügte hinzu, dass der Dienst versuche, das Vorhandene in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten (Ausbesserung von Schlaglöchern, Winterdienst), aber ohne eine angemessene Budgetfinanzierung sei dies schwierig.