​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Ein Bankangestellter, der Beschuss auf Objekte in Kiew veranlasste und Bankgeheimnisse an Russland weitergab, wird wegen Hochverrats vor Gericht gestellt.

Quelle: Büro des Generalstaatsanwalts, Sicherheitsdienst der Ukraine, Ukrajinska Prawda

Wörtliches Zitat der Generalstaatsanwaltschaft: „Die Ermittlungen sind abgeschlossen. Die Staatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft haben die Anklageschrift zur Prüfung in der Sache an das Gericht weitergeleitet (Teil 2 des Artikels 111 des Strafgesetzbuches der Ukraine).“

Details: Die Ermittler stellten fest, dass der Angestellte den feindlichen Geheimdiensten Informationen über militärische Objekte in der Hauptstadt übermittelte und diese heimlich fotografierte, während er sich in der Stadt bewegte. Die Fotos, Videos und genauen Koordinaten schickte der Mann gegen Bezahlung per Messenger an seinen Betreuer, und die erhaltenen Daten wurden vom Feind zur Vorbereitung und Korrektur von Beschuss eingesetzt.

Darüber hinaus nutzte er seine dienstliche Stellung, um Vertretern des Aggressorstaates Informationen zu übermitteln, die Bank-, Geschäfts- und Dienstgeheimnisse darstellen.

Die Strafverfolgungsbehörden nahmen ihn in Kiew während der Ausführung eines weiteren Auftrags fest (im November 2025 – Anm. d. Red.). Bei dem Mann wurde ein Telefon mit Beweisen für seine illegalen Aktivitäten beschlagnahmt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft verhängte das Gericht eine Haftstrafe ohne Recht auf Kaution.