Nachrichten vom 4. Februar: Sonderrenten für Ukrainer bis 45, Musk – der reichste Mensch der Geschichte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was wurde heute diskutiert?

Über Kiew: Am 4. Februar waren in Kiew mehr als 1100 Mehrfamilienhäuser in mehreren Stadtteilen ohne Heizung.

Über Sonderrenten: Im Dezember 2025 gab es in der Ukraine 7.600 Rentner, die aufgrund ihres Alters noch nicht 45 Jahre alt waren.

Die Höhe der Altersrente für 35.200 Ukrainer übersteigt den gesetzlich zulässigen Höchstbetrag von 10 Lebenshaltungskostenminima für Personen, die ihre Arbeitsfähigkeit verloren haben (25.950 Hrywnja).

Über Musk: Nach der Fusion seiner beiden Unternehmen SpaceX, das Raketen herstellt, und dem sozialen Netzwerk xAI wurde der amerikanische Milliardär Elon Musk zum ersten Menschen in der Geschichte, dessen Vermögen auf über 800 Milliarden Dollar geschätzt wurde.

Über Gas: Die erste Lieferung von fast 100 Millionen Kubikmetern amerikanischem Flüssigerdgas (LNG) im Jahr 2026 ist in der Ukraine eingetroffen.

Wie man mit 40 Jahren eine Altersrente erhält. Anleitung vom Staatsanwalt

Staatsanwälte, Richter und Strafverfolgungsbeamte können mit 45 Jahren in den Ruhestand gehen und vom Staat mehrere hunderttausend Hrywnja erhalten. Wie gelingt ihnen das und was plant die Regierung diesbezüglich?