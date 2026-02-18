Handel und verarbeitende Industrie an der Spitze: DPS über die Haushaltseinnahmen im Januar

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Unternehmen des Handels und der verarbeitenden Industrie sicherten im Januar 2026 mehr als ein Drittel aller Steuereinnahmen des konsolidierten Haushalts der Ukraine, ihr Beitrag belief sich auf 36,4 %.

Dies wurde vom Pressedienst der Staatlichen Steuerbehörde bekannt gegeben.

Indikatoren der Schlüsselbranchen:

Groß- und Einzelhandel, Reparatur von Kraftfahrzeugen und Motorrädern – 19,5 %,

Verarbeitende Industrie – 16,9 %.

Staatliche Verwaltung und Verteidigung; obligatorische Sozialversicherung – 12,8 %,

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden – 5,7 %.

Im Vergleich zum Januar 2025 verzeichneten einzelne Branchen einen deutlichen Anstieg der Steuerzahlungen.

Verarbeitende Industrie – 18,8 % (+4,1 Mrd. Hrywnja),

Staatliche Verwaltung und Verteidigung; obligatorische Sozialversicherung – 12 % (+2,1 Mrd. Hrywnja),

Groß- und Einzelhandel; Reparatur von Kraftfahrzeugen und Motorrädern – 6,7 % (+1,9 Mrd. Hrywnja),

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden – 26,6 % (+1,9 Mrd. Hrywnja).