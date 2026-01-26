Der Metroverkehr in Kiew läuft wieder wie gewohnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die rote Linie der Kiewer Metro ist nach einer langen Alarmperiode wieder zu einem normalen Zugfahrplan zurückgekehrt.

Dies teilte der Pressedienst der staatlichen Verwaltung der Stadt Kiew mit.

„Der Zugverkehr auf der roten Linie der Metro ist wieder wie gewohnt aufgenommen worden“, heißt es in der Erklärung.

Zuvor war der Verkehr auf der roten Linie eingeschränkt:

In Richtung des Zentrums zwischen den Stationen Akademmistechko und Beresteyska;

In Richtung des Stadtausgangs zwischen den Bahnhöfen Arsenalna und Akademmistechko.

Der Luftalarm in Kiew dauerte mehr als 3 Stunden.

Zur Erinnerung:

In der Nacht des 24. Januar wurde das Kiewer Reservat Petschersk Lavra bei einem massiven russischen Beschuss in Kiew beschädigt. Dies ist das erste Mal seit dem Beginn der Invasion in vollem Umfang. Das letzte Mal, dass das Gebiet beschädigt wurde, war während des Zweiten Weltkriegs.