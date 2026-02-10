In der Region Charkiw wurde die Lage im Energiesektor als regionaler Notfall eingestuft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die regionale Kommission für Technische und Ökologische Sicherheit und Notfälle hat beschlossen, die Lage im Energiesektor der Region Charkiw als Notfall auf regionaler Ebene einzustufen.

Dies teilte der Vorsitzende der staatlichen Verwaltung der Region Charkiw, Oleg Synyegubov, mit.

„Wir werden auch einen Antrag an das Ministerkabinett der Ukraine stellen, die Region Charkiw in das Regierungsprojekt „SvitloDim“ aufzunehmen“, erklärte er.