Selenskyj: Norwegen wird der Ukraine bei der energetischen Nachhaltigkeit helfen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass Norwegen der Ukraine bei der energetischen Nachhaltigkeit helfen wird.

Diese Ankündigung machte er nach einem Gespräch mit dem norwegischen Ministerpräsident Jonas Gahr Støre.

„Ich bin Norwegen dankbar für seine Bereitschaft, in Zukunft sowohl beim Druck auf Russland als auch bei der Erholung von dessen Angriffen zu helfen. Norwegen wird uns auch bei der Energieresilienz helfen, vielen Dank“, sagte Selenskyj.

Darüber hinaus sagte er, dass das ukrainische Team in Florida mit der amerikanischen Seite zusammenarbeitet. Auch europäische Vertreter waren eingeladen.

„Es ist wichtig, dass diese Verhandlungen konstruktiv verlaufen. Vieles hängt davon ab, dass Russland das Bedürfnis hat, den Krieg tatsächlich zu beenden, und dies sollte kein rhetorisches oder politisches Spiel seitens Russlands sein“, betonte der Präsident.

Leider, so betonte er, sind die realen Signale aus Russland nur negativ – die Angriffe auf die Frontlinie, die russischen Kriegsverbrechen im Grenzgebiet und die Angriffe auf unsere Infrastruktur gehen weiter.

„Es ist notwendig, dass die Welt zu all dem nicht schweigt“, sagte Selenskyj.

