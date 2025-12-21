Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Kämpfe im Dorf Grabovskoye in Sumshchyna gehen weiter. Die ukrainischen Verteidigungskräfte kämpfen mit den russischen Eindringlingen und versuchen, sie auf das Territorium der Russischen Föderation zu vertreiben. Dies meldete die Joint Force Grouping im Telegram.

„Derzeit gehen die Kämpfe in der Siedlung Grabovskoye weiter. Die ukrainischen Verteidiger unternehmen große Anstrengungen, um die Eindringlinge auf russischem Territorium zu vernichten“, heißt es in der Nachricht.

Das Militär dementierte Informationen, die in den Medien über die angebliche „Präsenz russischer Einheiten in der benachbarten Siedlung Rjasnoje“ erschienen waren.

Nach offiziellen Angaben sind die Eindringlinge dort heute nicht anwesend.

Zuvor hatten die Medien geschrieben, dass die russischen Invasoren die Bewohner der Siedlung Grabowskoje für sogenannte „Filtermaßnahmen“ auf das Territorium der Russischen Föderation evakuiert hätten.

Wie wir bereits berichteten, haben die Streitkräfte der Ukraine in Kommentaren gegenüber den Massenmedien bestätigt, dass russische Truppen die ukrainische Staatsgrenze in der Nähe des Dorfes Grabowskoje in der Region Sumy an der Grenze zu Russland überschritten und mehr als 50 Zivilisten von dort evakuiert haben.