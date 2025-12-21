Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russische Truppen haben mehr als 50 Zivilisten aus dem Dorf Grabovske, Region Sumy, verschleppt. Der Sicherheitsdienst der Ukraine untersucht die Zwangsdeportation.

Russische Truppen haben die Staatsgrenze der Ukraine in der Nähe des Dorfes Grabovske in der Region Sumy an der Grenze zu Russland überschritten und mehr als 50 Zivilisten von dort verschleppt.

class=MsoNormal* Chef der Kommunikationsdirektion der Streitkräfte der Ukraine, Offizier Dmytro Lykhoviy in einem Kommentar an Ukrajinska Prawda

*:* Lykhoviy sagte, dass sich die Verteidigungskräfte infolge der Offensive des Feindes aus mehreren Stellungen in der Gegend von Grabovske zurückgezogen haben. Dort finden derzeit Stabilisierungsoperationen statt, sagte er.

Gleichzeitig wurden mehr als 50 ukrainische Zivilisten gewaltsam auf das Gebiet der Russischen Föderation gebracht, nachdem die Russen die Siedlung eingenommen hatten. Die meisten von ihnen sind ältere Männer und Frauen, einer von ihnen ist 89 Jahre alt. Fast alle von ihnen hatten sich zuvor geweigert, tiefer in das Territorium der Ukraine zu evakuieren, sagte Lykhoviy.

Die Strafverfolgungsbehörden untersuchen bereits die erzwungene Deportation von Zivilisten, und die ukrainischen Streitkräfte betrachten sie als Verstoß gegen die Genfer Konvention.

Das Militär ruft auch die Bewohner der Grenzgebiete zur Evakuierung auf. Gleichzeitig haben die Behörden von Sumy diesen Prozess organisiert – mehr als 30.000 Menschen wurden bereits evakuiert, während sich fast 5.700 Menschen (darunter 38 Kinder) geweigert haben, zu gehen, fügte der Offizier hinzu.