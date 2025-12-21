Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Idee eines trilateralen Treffens zwischen der Ukraine, Russland und den Vereinigten Staaten auf der Ebene der nationalen Sicherheitsberater ist nicht ernst gemeint.

Dies erklärte ein Berater des russischen Diktators Juri Uschakow, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf russische Medien.

Ihm zufolge wird das Format der Gespräche zwischen Russland, den Vereinigten Staaten und der Ukraine derzeit nicht ausgearbeitet. Außerdem glaubt Uschakow, dass die Vorschläge, die Kiew und seine europäischen Partner in den Friedensplan aufzunehmen versuchen, angeblich das Erreichen eines „langfristigen Friedens“ behindern.

Darüber hinaus sagte Uschakow, dass die russische Seite noch keine US-Dokumente über die friedliche Beilegung des Krieges gesehen hat.