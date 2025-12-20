Inmitten der Angriffe in Odessa will Selenskyj den Kommandeur des PMC Süd, Karpenko, ablösen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf die Situation mit dem Beschuss von Odessa reagiert, der sich in der letzten Woche verstärkt hat. Der Staat verstärkt derzeit seine Luftabwehr und hat bereits die Frage der Ablösung des Kommandos diskutiert.

Nach Angaben von RBK Ukrajina sagte Selenskyj dies auf Nachfrage von Journalisten.

Der Präsident sagte, dass schnelle Entscheidungen getroffen würden, um Odessa zu schützen. Insbesondere wird bereits ein anderer Kandidat für die Nachfolge von Dmytro Karpenko, dem Kommandeur des Luftkommandos Süd, gesucht.

„Wir kämpfen jetzt für Odessa und stärken die Luftverteidigung. Wir werden auch das Kommando stärken. Heute habe ich die Frage der Ablösung des Kommandeurs des PMC „Süd“ Karpenko diskutiert. Ich denke, sie werden einen anderen Kandidaten finden. Denn wir müssen zeitnah und schnell reagieren, egal wie schwierig es für uns ist“, sagte Selenskyj.

Er fügte hinzu, dass, egal wie schwierig es ist, zu reagieren, es notwendig ist, die Menschen, Odessa und andere Regionen der Ukraine so gut wie möglich zu schützen.

Beschuss von Odessa