Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die ukrainischen Verteidiger zerstörten in den letzten 24 Stunden außerdem zwei Panzer und 68 Einheiten von Kraftfahrzeugen und Tanklastwagen.
Russland hat im Krieg gegen die Ukraine in den letzten 24 Stunden weitere 1.130 seiner Soldaten verloren. Dies geht aus den Angaben des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor.
Die gesamten Kampfverluste der Russischen Föderation vom 24.02.22 bis zum 21.12.25 beliefen sich vorläufig auf:
- personal – etwa 1.196.740 (+1.130) Personen Panzer – 11.435 (+2) Einheiten gepanzerte Mannschaftstransportwagen – 23.770 (+1) Einheiten Artilleriesysteme – 35.298 (+11) Einheiten unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 92.604 (+116) Einheiten. kraftfahrzeugausrüstung und Tankwagen – 70.789 (+68) Einheiten. Spezialausrüstung – 4.029 (+1) Einheiten. Zuvor hatte das Main Intelligence Directorate mitgeteilt, dass es innerhalb von vierzehn Tagen acht Ziele auf der Krim zerstört hat. Darunter war auch ein Frontbomber Su-24.
