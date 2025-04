Naftohas hat weitere 100 Millionen Kubikmeter Gas von dem polnischen Unternehmen Orlen gekauft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die ukrainische Naftohas und das polnische Energieunternehmen Orlen haben einen dritten Vertrag über die Lieferung von 100 Millionen Kubikmetern verflüssigtem Erdgas (LNG) unterzeichnet.

Dies teilte der Pressedienst von Naftohas mit.

Die Gesamtmenge des vertraglich vereinbarten Gases beträgt 300 Millionen Kubikmeter.

Das Gas wird aus den Vereinigten Staaten geliefert, am Terminal in Świnoujście (Polen) wiederverdampft und über das polnische Gasnetz in die Ukraine transportiert.

„Wir bereiten uns bereits auf die nächste Heizperiode vor, und solche Verträge sind ein wichtiger Teil unserer Strategie, die Lieferungen zu diversifizieren und die Energiestabilität des Landes zu gewährleisten“, sagte Roman Chumak, CEO von Naftohas.

Zur Erinnerung:

Die Naftohas-Gruppe hat mit den Vorbereitungen für die Heizsaison 2025/2026 begonnen: Sie kauft Gas und modernisiert ihre Stromerzeugungsanlagen.