Drei Kontrollpunkte an der Grenze zu Ungarn und Rumänien sind außer Betrieb

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Drei Kontrollpunkte an der Grenze zu Rumänien und Ungarn in der Region Transkarpaten sind vorübergehend außer Betrieb, da die Stromversorgung nicht gewährleistet ist. Dies teilte der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine am Morgen des 24. November mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Abfertigung von Personen und Fahrzeugen an den Kontrollpunkten Solotvyno an der Grenze zu Rumänien sowie Kosyno und Zvonkovo an der Grenze zu Ungarn ausgesetzt wurde.

„Bitte berücksichtigen Sie diese Informationen und wählen Sie nach Möglichkeit andere Kontrollpunkte für den Grenzübertritt“, so die Agentur.