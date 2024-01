Warteschlangen an der Grenze: Der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine hat über problematische Bestimmungsorte berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Seit dem 17. Januar stehen mehr als 2.000 Lastwagen an den ukrainischen Grenzen Schlange. Die Blockade ist jetzt nur noch auf dem Territorium Rumäniens in Richtung der ukrainischen Kontrollpunkte Porubnoye und Krasnoyilsk festgelegt. Dies berichtete ein Vertreter des staatlichen Grenzdienstes Andrij Demchenko, berichtet Ukrinform.

Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes stehen 1.900 Lastwagen in vier Richtungen zur Ukraine in der Schlange, die meisten davon gegenüber dem Kontrollpunkt Shehyni.

Auch auf dem slowakischen Territorium gibt es eine Lkw-Schlange in Richtung Ukraine in Richtung des Kontrollpunktes Uschhorod und eine Lkw-Schlange auf dem ungarischen Territorium in Richtung des Kontrollpunktes Tisza – 430 bzw. 500 Lkw.

Eine Blockade von Lastwagen wird nur auf dem Territorium Rumäniens in Richtung der ukrainischen Kontrollpunkte Porubnoe und Krasnoilsk festgestellt.

Der polnische Infrastrukturminister Dariusz Klimczak sagte im RMF, dass sich die Situation an den nicht blockierten Kontrollpunkten an der polnisch-ukrainischen Grenze in naher Zukunft stabilisieren wird. Die Lkw-Schlangen sollten in ein paar Tagen verschwinden.