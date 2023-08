Selenskyj erörterte mit dem kroatischen Ministerpräsident die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Kroatien hat bereits ein neues Verteidigungspaket für die Ukraine vorbereitet, das wichtige Komponenten enthält.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat im Rahmen seiner Teilnahme am Ukraine-Balkan-Gipfel in Athen ein Treffen mit dem kroatischen Ministerpräsident Andrej Plenkovic abgehalten. Dies teilte der Pressedienst des ukrainischen Staatschefs am Dienstag, den 22. August mit.

Es wird angegeben, dass Selenskyj Plenkowitsch über die Situation an der Front, die Offensivoperationen der ukrainischen Armee und die Probleme, denen sie gegenübersteht, informiert hat. Er informierte auch über die Vorbereitung unseres Energiesystems und der Luftverteidigung für die Herbst-Winter-Periode.

Der Präsident dankte Kroatien für die Vorbereitung eines neuen Verteidigungspakets für die Ukraine, das wichtige Komponenten enthalten wird. Die Parteien erörterten die weitere Entwicklung der Verteidigungszusammenarbeit zwischen den beiden Ländern.

Vor dem Hintergrund des russischen Vorgehens im Schwarzen Meer und der Blockade des Getreideabkommens erörterten sie auch die Frage der Getreideexporte. Die kroatische Seite bestätigte ihre Bereitschaft, Häfen an der Donau und in der Adria für den Transport von ukrainischem Getreide zur Verfügung zu stellen.

Selenskyj und Plenkovic erörterten geopolitische und andere Herausforderungen, die durch die russische Aggression gegen die Ukraine entstanden sind. Sie koordinierten Schritte für die weitere Zusammenarbeit auf der internationalen Bühne.

Zuvor hatte das kroatische Parlament in einer entsprechenden Erklärung den Holodomor 1932-1933 als Völkermord an der ukrainischen Bevölkerung anerkannt.