Der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine hat über das Dorf Topoly berichtet, in dem die ukrainische Flagge gehisst wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Militär kontrolliert das Dorf Topoli in der Region Charkiw, in dem gestern die ukrainische Flagge gehisst wurde. Sie halten sich dort jedoch nicht dauerhaft auf. Dies berichtete der Sprecher des staatlichen Grenzdienstes (State Border Service of Ukraine) Andrij Demchenko in der Sendung des TV-Marathon.

„Der Feind wurde an dieser Stelle zurückgedrängt, aber die Situation bleibt dort schwierig. Die Siedlung liegt sowohl in der Nähe der Grenze zu Russland als auch in Richtung der Kampflinie. Der dauerhafte Aufenthalt der ukrainischen Verteidiger dort ist ziemlich schwierig. Unsere Leute kontrollieren ständig diese Richtung, damit der Feind dort nicht Fuß fassen kann“, sagte er.

Ihm zufolge wurde die ukrainische Flagge aufgestellt, um daran zu erinnern, dass dies unser Land ist und russische Terroristen dort nichts zu suchen haben.

„Und das werden die Jungs auch weiterhin tun. Und dieses Gebiet vollständig kontrollieren, damit der Feind dort auf keinen Fall Fuß fassen kann“, fasste der Sprecher des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine zusammen.

Zuvor hatten wir berichtet, dass die Soldaten des Grenzdienstes die Flagge der Ukraine in dem Dorf Topoli in der „Grauzone“ der Region Charkiw gehisst haben.