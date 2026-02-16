In Transkarpatien wurde ein Förster festgenommen, der ein Schleuserkartell nach Rumänien organisiert hatte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Transkarpatien haben die Strafverfolgungsbehörden einen Forstmeister und vier Komplizen festgenommen, die im Verdacht stehen, Menschen für 8.000 Dollar pro Person illegal nach Rumänien geschleust zu haben.

Quelle: Büro des Generalstaatsanwalts

Wörtlich: „Nach Angaben der Ermittlungen organisierten der Forstmeister der Filiale „Vyhodske Forestry“ der staatlichen Unternehmung „Forests of Ukraine“ zusammen mit seiner Lebensgefährtin, dem Sohn seiner Lebensgefährtin und drei weiteren Komplizen ein Schleusungsgeschäft, bei dem Menschen für 8.000 Dollar pro Person über die Staatsgrenze gebracht wurden.“