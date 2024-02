Ukraine und Deutschland wollen im Februar ein Abkommen über Sicherheitsgarantien unterzeichnen - Massenmedien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Abkommen über „Sicherheitsgarantien“ zwischen der Ukraine und Deutschland könnte am 16. Februar unterzeichnet werden. So zitierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Samstag, den 3. Februar, die deutsche Agentur DPA.

Den Quellen der Agentur zufolge ist der Entwurf des Abkommens bereits fertig. Das zwischenstaatliche Abkommen könnte während der Münchner Sicherheitskonferenz fertiggestellt und unterzeichnet werden.

„Das geplante Abkommen soll Teil eines Netzwerks bilateraler Sicherheitsabkommen sein, die die Ukraine im Kampf gegen die russische Aggression unterstützen sollen, solange das Land noch nicht Mitglied der Anti-Terror-Operation der NA ist. Dies wurde am Rande des NATO-Gipfels in Vilnius im vergangenen Juli beschlossen. Die G7-Gruppe wurde als Grundlage für diese Struktur gewählt“, heißt es in der Erklärung.

Es ist bekannt, dass die Ukraine mit einer Reihe von Ländern über Sicherheitsgarantien verhandelt. Insbesondere die USA, Kanada, Rumänien, Frankreich, Deutschland und Italien stehen auf dieser Liste.