Ein Erdbeben hat sich in den Vorkarpaten ereignet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den Vorkarpaten wurde ein Erdbeben mit einer Stärke von 2,0 auf der Richterskala registriert. Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von 5 km.

In der Region Transkarpatien wurde am Abend des 31. Mai ein Erdbeben mit einer Stärke von 2,0 registriert. Dies wurde vom Hauptzentrum für Sonderkontrolle gemeldet.

Zwei Beben ereigneten sich am 31. Mai um 18:38:20 Uhr und um 20:05:44 Uhr in einer Tiefe von 5 km.

Das Zentrum wies darauf hin, dass es sich bei einem solchen Erdbeben um ein unmerkliches Beben handelt. Erdstöße werden nur von Seismographen erkannt und registriert. Nach Angaben von Fachleuten lag das Epizentrum des Erdbebens in einem Berggebiet nahe der Grenze zu Rumänien. Erinnern Sie sich, im März wurde in der Region Ternopil ein Erdbeben mit einer Stärke von 2,6 registriert. Im Februar wurde in der Region Poltawa ein Erdbeben mit einer Stärke von 3,8 aufgezeichnet.