Syrskyj: Die Russische Föderation führt kontinuierlich Angriffe in Richtung Olexanderivka durch, jedoch ohne Erfolg

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, erklärte, dass das ukrainische Militär Gegenangriffe und Sturmangriffe in Richtung Olexanderivka und in der Region Hulyaypole durchführt, während die russischen Truppen kontinuierliche Angriffe durchführen, jedoch ohne nennenswerten Erfolg.

Quelle: Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Olexander Syrskyj

Details: Syrskyj teilte mit, dass er die Kommandoposten der Brigaden und Regimenter besucht habe, die in diesen Gebieten kämpfen, und sich die Berichte der Kommandeure angehört habe.

Seinen Angaben zufolge versuchen russische Truppen, die ukrainischen Kampfformationen zu durchbrechen, und führen kontinuierliche Angriffe durch, insbesondere unter Einsatz von Waffen und militärischer Technik, jedoch ohne nennenswerten Erfolg.

Gleichzeitig halten die Einheiten der Verteidigungskräfte ihre Positionen, vereiteln die Absichten des Feindes und fügen ihm Verluste an Menschenleben und Technik zu.

Direktes Zitat: „Ich habe die oberste Priorität betont: Die Befreiung der Gebiete ist äußerst wichtig, aber wir müssen vor allem das Leben unserer Soldaten schützen und die Kampfkraft der Truppen und Einheiten erhalten.

Ich habe die Kommandeure erneut daran erinnert, dass bei der Aufstellung und Ernennung von Soldaten für bestimmte Positionen unbedingt ihre Berufserfahrung, Qualifikation und besonderen Fähigkeiten, die sie im zivilen Leben erworben haben, berücksichtigt werden müssen.

Ich danke jedem Soldaten für seine Standhaftigkeit, Professionalität und Hingabe an die Ukraine.

Was ging dem voraus:

Das Analyseprojekt DeepState berichtete, dass die russischen Invasoren in zwei weiteren Ortschaften in den Regionen Donezk und Saporischschja vorgerückt seien.